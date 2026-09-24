  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Basti News : जयपुरिया स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर वेदप्रकाश की दर्दनाक मौत, हादसा CCTV में कैद

Basti News : जयपुरिया स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर वेदप्रकाश की दर्दनाक मौत, हादसा CCTV में कैद

यूपी के बस्ती जिले के नामचीन जयपुरिया स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर बुधवार को मजदूर वेदप्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि वह पिछले 15 दिनों से स्कूल में पेंट का काम कर रहा था। पेंट करने के दौरान ही बैलेंस बिगड़ गया और हादसा CCTV में कैद हो गया।

By santosh singh 
Updated Date

बस्ती । यूपी के बस्ती जिले के जयपुरिया स्कूल में बुधवार को पेंटिंग कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है।  स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर बुधवार को 30 वर्षीय पेंटर वेदप्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि वह पिछले 15 दिनों से स्कूल में पेंट का काम कर रहा था। पेंट करने के दौरान ही बैलेंस बिगड़ गया और हादसा CCTV में कैद हो गया।

पढ़ें :- Video- भोजपुरी स्टार पवन सिंह को एक खास तस्वीर गिफ्ट करना चाहता था युवक, सुरक्षाकर्मियों ने फैन को स्टेज से नीचे फेंका

घायल युवक को पहले बहादुरपुर सीएचसी और बाद में ओपेक हॉस्पिटल कैली में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और सूचना देने में देरी के गंभीर आरोप लगाए हैं।

पेंटिंग करते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार कलवारी थाना क्षेत्र के शहरानपुर गांव निवासी 30 वर्षीय वेद प्रकाश नगर थाना क्षेत्र स्थित जयपुरिया स्कूल में पेंटिंग का कार्य कर रहा था। बुधवार दोपहर करीब 3:21 बजे वह स्कूल की तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे के तुरंत बाद घायल वेद प्रकाश को बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ओपेक हॉस्पिटल कैली रेफर कर दिया। अस्पताल की इमरजेंसी में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक के ऊपरी मंजिल से गिरने की घटना कैद बताई जा रही है। फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई। हादसे का वीडियो देखने वाले लोग भी स्तब्ध नजर आए।

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक के परिजनों का आरोप है कि हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ था, लेकिन इसकी सूचना उन्हें शाम लगभग 7:30 बजे दी गई। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते समुचित जानकारी और सहायता मिलती तो स्थिति अलग हो सकती थी। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल, जांच और कार्रवाई की मांग

घटना के बाद स्कूल परिसर में कार्य कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। परिजन जानना चाहते हैं कि ऊंचाई पर काम कर रहे श्रमिक के लिए सुरक्षा उपकरण, सेफ्टी बेल्ट और अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए थे या नहीं। मृतक के परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच संतों की मध्यस्थता से गिले-शिकवे दूर, चार साल से चल रहा पुराना विवाद खत्म

बृजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच संतों की मध्यस्थता से...

Basti News : जयपुरिया स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर वेदप्रकाश की दर्दनाक मौत, हादसा CCTV में कैद

Basti News : जयपुरिया स्कूल की तीसरी मंजिल से गिरकर मजदूर वेदप्रकाश...

112 किमी की नई रेल लाइन से बदल सकती है नैमिषारण्य की तस्वीर, मथुरा से सीधी कनेक्टिविटी: पर्यटन मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

112 किमी की नई रेल लाइन से बदल सकती है नैमिषारण्य की...

सेवा भारती के नए जिलाध्यक्ष किशोर मद्धेशिया का जोरदार स्वागत

सेवा भारती के नए जिलाध्यक्ष किशोर मद्धेशिया का जोरदार स्वागत

बहराइच में चारपाई पर आराम फरमाता मिला तेंदुआ, दुकानदार ने देखा तो मची अफरा-तफरी

बहराइच में चारपाई पर आराम फरमाता मिला तेंदुआ, दुकानदार ने देखा तो...

सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, बोले- कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को सिखाएं कानूनी सबक

सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, बोले- कब्जामुक्त कराएं जमीन, दबंगों को...