ठंड में अंगीठी सुलगाते समय रहें सावधान! छपरा में एक ही परिवार 4 लोगों की गयी जान, 3 की हालत गंभीर

Bihar News: उत्तर भारत में इस समय ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिससे राहत पाने के लिए लोग अलाव या अंगीठी का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन अंगीठी सुलगाते समय में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। दरअसल, बिहार के छपरा में अंगीठी से निकाल जहरीला धुआं एक ही परिवार के चार लोगों के लिए काल बन गया।

जानकारी के अनुसार, छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबिका भवानी कॉलोनी, भारत मिलाप चौक के पास शुक्रवार की देर रात अंगीठी से निकले जहरीले धुएं ने एक ही परिवार के चार लोगों की जान ले ली, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर बतायी जा रही है। पीड़ित परिवार ने ठंड से बचने के लिए घर के अंदर अंगीठी सुलगाई थी। मृतकों में एक वृद्ध महिला और तीन मासूम बच्चे शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य रात में ठंड अधिक होने के कारण कमरे के भीतर अंगीठी जलाकर सो गया था। बंद कमरे में अंगीठी का धुआं फैलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो गई, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए। वहीं, सुबह जब परिवार के किसी सदस्य ने दरवाजा खोला तो कुछ लोग बेहोशी की हालत में मिले, जबकि चार की मौत हो चुकी थी।घटना की सूचना मिलते ही लोगों ने पुलिस तथा एंबुलेंस को सूचना दी।

इस घटना में 70 वर्षीय कमलावती देवी, 3 वर्षीय तेजांश, 7 माह की अध्या और 9 माह की गुड़िया की दम घुटने से मौत हो गई। जबकि, अंजली, अमीषा, अमित कुमार और संजय शर्मा की पत्नी की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनन-फानन में छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची भगवान बाजार थाना पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मासूम बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि परिवार के कुछ सदस्य इलाज के लिए बनारस से आए थे। इस घटना ने एक बार फिर घर के अंदर अंगीठी या अलाव जलाने के खतरे को उजागर किया है।