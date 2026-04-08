Beauty Tip : गर्मियों में पसीना, गर्मी और धूप इन सबका हमारी त्वचा पर पड़ता है असर, जानें इसको कैसे रखें ठंडा और ग्लोइंग?

Beauty Tip : गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और तेज धूप के साथ हमारी त्वचा पर भी असर दिखने लगा है। पसीना, गर्मी और धूप—इन सबका हमारी त्वचा पर बड़ा असर पड़ता है। इससे त्वचा रूखी, थकी और ब्लेज़ी महसूस हो सकती है। लेकिन सही आदतों के साथ आप गर्मियों में भी अपनी त्वचा को ठंडा, ताजा और ग्लोइंग बनाए रख सकते हैं।

हाइड्रेशन टिप

गर्मी में सबसे जरूरी है शरीर और त्वचा को हाइड्रेट रखना। पसीने के कारण शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से निकलते हैं। दिनभर में पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ जैसी नेचुरल ड्रिंक्स त्वचा को अंदर से ठंडक देती हैं और उसका ग्लो बनाए रखती हैं। हाइड्रेटेड त्वचा ज्यादा ताजा और स्वस्थ दिखती है।

ठंडक देने वाले फल और सब्जियां

खीरा, लौकी, तरबूज और तरोई जैसी फल और सब्जियां न सिर्फ पानी से भरपूर होती हैं, बल्कि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। इन्हें सलाद, स्मूदी या हल्की डाइट में शामिल करें। ये त्वचा को तुरंत ठंडक देते हैं, पाचन को बेहतर बनाते हैं और प्राकृतिक ग्लो बनाए रखते हैं।

हल्का स्किनकेयर रूटीन

गर्मी में भारी क्रीम्स और ऑयली प्रोडक्ट्स त्वचा पर चिपचिपापन और ब्लॉक्स पैदा कर सकते हैं। इसलिए:

गुनगुने पानी से चेहरा धोएं।

घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

एलोवेरा जेल या गुलाबजल का इस्तेमाल करें, ये तुरंत ठंडक और फ्रेशनेस देता है।

इस तरह त्वचा को गर्मी से बचाने में मदद मिलती है और ग्लो भी बरकरार रहता है।

हल्का और पोषणयुक्त खान-पान

गर्मियों में तला-भुना और ज्यादा मसालेदार खाना त्वचा के लिए भारी पड़ सकता है। इसके बजाय हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और हल्की डाइट अपनाएं। ये शरीर को अंदर से पोषण देती हैं, पाचन को सुधारती हैं और त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखती हैं।

गर्मियों में त्वचा की देखभाल के लिए इन छोटे-छोटे बदलाव को अपनाएं, पानी पिएं, हल्का खाएं, नेचुरल स्किनकेयर अपनाएं और अपने चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो बनाए रखें। याद रखें, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। गर्मी चाहे कितनी भी तेज़ हो, आपकी त्वचा हमेशा ताजा, ठंडी और चमकती रहेगी।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता