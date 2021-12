‘Lynching’ शब्द 2014 से पहले सुनने में भी नहीं आता था : Rahul Gandhi

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के पूर्व अध्यक्ष व वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार को ट्वीट कर ‘लिंचिंग’ शब्द (Word ‘Lynching’) इजाद करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले ‘लिंचिंग’ (Lynching) शब्द सुनने में भी नहीं आता था।

Before 2014, the word ‘lynching’ was practically unheard of. #ThankYouModiJi

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 21, 2021