Benefits of drinking Araku coffee: स्वाद और बेहतरीन खुशबू वाली अराकू कॉफी जिसका जिक्र खुद पीए मोदी ने किया था, पीने से होते हैं ये फायदे

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्य़क्रम में अराकू कॉफी का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने इस बीच वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए कहा कि भारत के कितने ही प्रोडक्ट्स की दुनिया-भर में बहुत मांग है और जब हम भारत के किसी स्थानीय प्रोडक्ट को ग्लोबल होते देखते हैं, तो उसपर काफी गर्व होता है। पीएम ने कहा ऐसा ही एक प्रोडक्ट है अराकू कॉफी।

I’ve been an admirer of coffee from Araku as well. Here are pictures of conversations over coffee with AP CM @ncbn Garu and others in 2016 in Visakhapatnam. The great part is- this coffee cultivation is closely linked to tribal empowerment too. pic.twitter.com/9rBzja5Y4w

