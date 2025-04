Benefits of thumb or finger sucking by children: बच्चों का मुंह में उंगली या अगूंठा डालकर चूसने की आदत के होते हैं ये फायदे

Benefits of thumb or finger sucking by children: अक्सर आपने गौर किया होगा कि जैसे ही बच्चे अपना अगूंठा या उंगली मुंह में डलातेहै वैसे ही फौरन बच्चे के हाथ को घसीटते हुए मुंह से बाहर कर दिया जाता है। बच्चों का अगूंठा चूसना या उंगली चूसना बेहद आम आदत है। लेकिन हाइजीन के नजरिए से बच्चों को ऐसा नहीं करने दिया जाता।

पर क्या आप जानते है बच्चों को अगूंठा या उंगली चूसना उनके लिए कितना फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते है। दरअसल जब बच्चे मुंह में उंगली या अंगूठा डालते है तो उनके सेल्फ सूथिंग के लिए अच्छा माना जाता है। बच्चे खुद को असहज महसूस करते है या रोते है तो उंगली चूसना या अगूंठा चूसना उन्हें शांति देता है। यह एक नेचुरल तरीका है जिससे बच्चे खुद को आराम देते है।

इसके अलावा जब बच्चों के दांत निकल रहे होते है तो इस दौरान उनके मसूड़ों में खुजली और दर्द की दिक्कत होती है। इन समस्याओं से आराम पाने के लिए बच्चा अपने मुंह में उंगली या अगूंठा डालता है। इससे उन्हें आराम महसूस होता है।

कुछ रिसर्च के अनुसार, बच्चों का मुंह में उंगली डालना उनके इम्यून सिस्टम के लिए मददगार हो सकता है क्योंकि इससे शरीर हल्के बैक्टीरिया से सामना करना सीखता है। नवजात शिशु के इस आदत से बच्चों को उनकी बॉडी कंट्रोल और मूवमेंट समझने में भी मदद करती है। मुंह और हाथ की कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है। इसलिए उन्हें उंगली चूसने से न रोकें।

पर ध्यान रहे कि अगर आपका बच्चा तीनसे चार साल का है और अगूंठा या उंगली चूसता है तो उसकी इस आदत को छुड़ा दें। यह आदन उनके दांतों के विकास पर असर डाल सकता है।