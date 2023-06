Pineapple is Very Beneficial for Children: इम्युनिटी बढ़ाने के साथ ही मजबूत करता है हड्डियां

Pineapple is Very Beneficial for Children: गर्मियों में ब्रेकफास्ट के समय बच्चों को जूस देने उनकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। अनानास ( Pineapple) का जूस बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।अनानास ( Pineapple) का जूस पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या छुटकारा मिल सकता है।

इसके अलावा अनानास ( Pineapple) का जूस पीने से लू से बचाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा अनानास ( Pineapple) का जूस आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अनानास ( Pineapple) में विटामिन ई और एंटी ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।

यह आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है।अनानास ( Pineapple) की रोजाना सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा बच्चों को दस्त आ रहे हो तो अनानास ( Pineapple) का जूस पिलाना चाहिए।

हड्ड्यिों को मजबूत रखने में मदद करता है

अनानास ( Pineapple) में एंटी माइक्रोबियल के गुण मौजूद होते है। जो लूज मोशन में काफी फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा अनानास ( Pineapple) में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्ड्यिों को मजबूत रखने में मदद करता है।

अनानास ( Pineapple) खाने से बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे

इसके अलावा अनानास ( Pineapple) का जूस पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे अक्सर बीमार रहते है। इसका सेवन करने से बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे।