कॉकरोच को भागने के बेस्ट तरीका ,ऐसा करने से आप पाएंगे तुरंत छुटकारा

How to get rid of cockroaches : कॉकरोच को ना सिर्फ देखने से डर लगता है बल्कि ये हमारे सेहत पर असर डाल सकते हैं। इसीलिए लिए ये बाथरूम ,रसोई में ये रहते हैं। अगर आप इन्हे रोकने की कोशिश नही करेंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ जाएँगे। ये साल्मोनेला,हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैला सकते हैं। तो चलिये आज मै आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे आप कॉकरोच से छुटकारा पा जाएंगे।

कॉकरोच भागने का आसान तरीका

बेकिंग सोडा और चीनी : कॉकरोच को मीठी स्टार्च वाली चीज़ें काफी पसंद होती है। आप एक छोटे से बाउल में बराबर मात्रा में चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएँ। फिर इसे अपनी रसोई के पास या उन जगहों पर छिड़क दें जहाँ आपको कॉकरोच दिखते हैं। चीनी की महक कॉकरोच को अपनी ओर खींचेगी और वे इसे खा लेंगे। ऐसा करने से आपकी परेसानी दूर हो जाएगी।

बोरिक एसिड: बोरिक एसिड कॉकरोच के लिए काफी असर दार है। बोरिक एसिड में एक खास चार्ज होता है, जिससे जब कॉकरोच उस जगह से गुज़रते हैं। तो यह उनके शरीर पर चिपक जाता है। जब कॉकरोच अपने शरीर को साफ करते हैं, तो वे इस पाउडर को निगल जाते हैं। यह उनके पेट में ज़हर की तरह काम करता है और उन्हें मार देता है।

नीम का तेल: नीम का तेल जिसे दवा मनाया गया है आप उसका यूज करके भी कॉकरोच से छुटकारा पा सकते हैं। यह कॉकरोच के जीवन चक्र को रोक देता है और उन्हें दूर भगाता है। नीम के तेल को पानी में घोलकर एक स्प्रे बोतल में डालें और इसे उन जगहों पर स्प्रे करें जहाँ कॉकरोच ज़्यादा आते हैं, जैसे सिंक के नीचे, सामान के पीछे, और उन दरारों में जहाँ वे छिपते हैं।