नौतनवा में गणेश चतुर्थी पर भंडारे का आयोजन,श्रद्धालुओं ने भक्ति-भाव से ग्रहण किया प्रसाद

नौतनवा में गणेश चतुर्थी पर भंडारे का आयोजन,श्रद्धालुओं ने भक्ति-भाव से ग्रहण किया प्रसाद, नगर में रहा उत्सव का माहौल

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::  नौतनवा नगर के भगत सिंह चौक पर बुधवार को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सार्वजनिक भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा वरिष्ठ समाजसेवी बेचूलाल चौरसिया के दिशा-निर्देशन में संपन्न हुआ।

सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ चौक पर जुटनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक सैकड़ों लोगों ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। नगरवासियों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों से भी लोग श्रद्धा-भक्ति के साथ पहुंचे और भगवान गणेश की आराधना की।

भंडारे के दौरान चौक का माहौल भक्तिमय बना रहा। जगह-जगह गणेश वंदना और भजन-कीर्तन गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने विघ्नहर्ता गणेश से सुख-समृद्धि और नगर की उन्नति की प्रार्थना की। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सभी ने उत्साहपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर कार्यक्रम को सफल बनाया।

इस अवसर पर गौतम जोशी, अवधेश कसौधन, अनिल कुमार सहित अस्पताल चौराहे के अनेक व्यापारीगण भी मौजूद रहे। सभी ने भंडारे की व्यवस्था की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को एकजुट करने और धार्मिक आस्था को मजबूती देने का कार्य करते हैं।

समाजसेवी बेचूलाल चौरसिया ने कहा कि गणेश चतुर्थी का पर्व विघ्नों के नाश और नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भगवान गणेश सबके जीवन से दुख-दर्द दूर कर रिद्धि-सिद्धि और सुख-समृद्धि प्रदान करें।

नगरवासियों ने भी आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया और भक्ति-भाव से इसे यादगार बना दिया।

 

