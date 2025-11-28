कभी 100 किलो था भूमि पेडनेकर का वजन, इस टेक्निक से घटाया 35 किलो, आज दिखती हैं एकदम फिट

मोस्ट फेमस एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर आज अपने लुक्स से फैंस के दिलों राज कर रही हैं। एक समय था जब एक्ट्रेस का वेट 100 किलो था । अपनी डेब्यू फिल्म ‘दम लगा के हईशा’ में उन्होंने एक ज्यादा वजन वाली लड़की का किरदार निभाया था। वहीं इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस के अंदर जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। उन्होंने 35 किलो वजन कम किया, जिसके बारे में जानकारी हर कोई हैरान रह गया था। ये देखने के बाद भूमि के वजन घटाने के बारे में हर कोई जानना चाहता है। भूमि के अनुसार उन्होंने वेट लॉस करने के लिए कोई क्रैश डाइट नहीं ली, केवल रूटीन और जिम वर्कआउट करके उन्होंने 35 किलो वजन कम किया।

वेट लॉस के लिए भूमि के किया ये काम

अपनी फिल्म ‘दम लगा के हईशा’ में एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर लगभग 100 किलो की नजर आई थीं। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपना वजन तेजी से घटाया. इसके लिए उन्होंने कोई कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं ली और ना ही खूब वर्कआउट किया, बल्कि उन्होंने अपनी डाइट में हेल्दी फूड, डेली एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में अच्छे बदलाव किए. एक्ट्रेस ने अपने डेली वर्कआउट प्लान में रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेटलिफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज को शामिल किया। अपने दिन की शुरूआत भूमि रनिंग से करती हैं, इसके बाद वो अलग-अलग तरह के एक्सरसाइज करती हैं. एक्ट्रेस का मानना है कि रोज एक ही एक्सरसाइज करने से रिजल्ट्स धीरे आते हैं, इसलिए एक्सरसाइज में चेंज करना जरूरी है। जिम वर्कआउट के साथ ही भूमि पेडनेकर अपने घर पर भी अलग-अलग तरीके की एक्सरसाइज करती हैं. एक्ट्रेस रोजाना 7 से 8000 स्टेप्स पैदल चलती हैं. इससे उन्हें बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद मिलती है.

डाइट में शामिल करती है ये चीजें

बात करें डाइट की तो भूमि पेडनेकर अपने नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स और फलों को शामिल करती हैं। बता दें कि भूमि पेडनेकर वेजिटेरियन हैं और वो उस हिसाब से अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट लेती हैं। उनके वेट लॉस कसिम्प्ले फॉर्मूला जल्दी खाना और अच्छी वर्कआउट ही है.