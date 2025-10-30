बिग बी के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस दिसंबर में होगी रीलिज, अमिताभ ने दिया आशिर्वाद

मुंबई। मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Megastar Amitabh Bachchan) ने गुरुवार को अपने पोते अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) को उनकी पहली फिल्म इक्कीस के लिए आर्शीवाद दिया। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल (Param Vir Chakra awardee Second Lieutenant Arun Khetrapal) की कहानी पर आधारित है। इक्कीस का ट्रेलर देखने के बाद अमिताभ बच्चन ने युवा और बहादुर सैनिक के अगस्त्य के चित्रण पर गर्व व्यक्त करने के लिए एक्स पर पोस्ट कर इस क्षण को बहुत ही भावुक और विशेष बताया। उन्होने लिखा कि अगस्त्य जैसे ही तुम पैदा हुए मैंने तुम्हें अपने हाथों में लिया था। कुछ महीने बाद मैंने तुम्हें फिर से अपने हाथों में लिया और तुम्हारी कोमल उंगलियां मेरी दाढ़ी के साथ खेलने के लिए आगे बढ़ीं आज तुम दुनिया भर के थिएटरों में खेलते हो। तुम खास हो मेरी सारी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं। तुम हमेशा अपने काम को गौरवान्वित करो और परिवार के लिए सबसे बड़ा गौरव बनो।

हाल ही में निर्माताओं ने आगामी युद्ध ड्रामा इक्कीस के ट्रेलर का अनावरण किया। युवा साहसी युद्ध नायक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के रूप में। इक्कीस भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची अनकही कहानी लेकर आई है, जो युद्ध के समय सिर्फ 21 वर्ष के थे। निर्माताओं ने कहा कि ट्रेलर सैनिक के जीवन की एक झलक पेश करता है, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उनके दिनों से शुरू होकर अपने साहस और दृढ़ विश्वास से देश को गौरवान्वित करने तक है। इसकी शुरुआत एक दृढ़निश्चयी अगस्त्य नंदा से होती है, जो अपनी रेजिमेंट के लिए प्रतिष्ठित परमवीर चक्र अर्जित करने की कसम खाता है। जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है अगस्त्य (अरुण खेत्रपाल) अकादमी में कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। अंततः भारत-पाक युद्ध के लिए सेना में शामिल होते हैं। ट्रेलर युद्ध के लिए नंदा के चयन के दौरान की एक प्यारी सी प्रेम कहानी का भी संकेत देता है। इसमें अरुण खेत्रपाल के प्रतिष्ठित टैंक फेमागुस्ता की भी झलक मिलती है, जिसकी कमान उन्होंने भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान संभाली थी। अभिनेता धर्मेंद्र अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जयदीप अहलावत एक सेना अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं, जो कहता है आपका बेटा भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के लिए भी एक चमकदार उदाहरण है। ट्रेलर का समापन अरुण खेत्रपाल के प्रसिद्ध अंतिम शब्दों के साथ होता है, नहीं सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी बंदूक अभी भी काम कर रही है। मैं इन कमीनों को पकड़ लूंगा। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान द्वारा निर्मित इक्कीस में धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिमर भाटिया भी हैं। फिल्म इक्कीस दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में आएगी।