  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. ‘ओ…हो… क्या बात है…’ KBC में अमिताभ बच्चन ने सिमर के नाम पर खींची नाती अगस्त्य नंदा की टांग

‘ओ…हो… क्या बात है…’ KBC में अमिताभ बच्चन ने सिमर के नाम पर खींची नाती अगस्त्य नंदा की टांग

बॉलीवुड एक्टर अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म ‘इक्कीस’ आज यानी 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ‘इक्कीस’ अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की डेब्यू और धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. मूवी के रिलीज से पहले अगस्त्य नंदा अपने नाना अमिताभ के पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंचे हैं. उनके साथ उनकी को-स्टार एक्ट्रेस सिमर भाटिया पहुंची. इस दौरान अमिताभ अपने नाती  की खूब टांग खिचाई  की.

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड एक्टर अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म ‘इक्कीस’ आज यानी 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ‘इक्कीस’ अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की डेब्यू और धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. मूवी के रिलीज से पहले अगस्त्य नंदा अपने नाना अमिताभ के पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंचे हैं. उनके साथ उनकी को-स्टार एक्ट्रेस सिमर भाटिया पहुंची. इस दौरान अमिताभ अपने नाती  की खूब टांग खिचाई  की.

पढ़ें :- बिग बी के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस दिसंबर में होगी रीलिज, अमिताभ ने दिया आशिर्वाद
बेझिझक होकर अपनी बात कहें

मेकर्स द्वारा शेयर किये गए नए प्रोमो में अमिताभ ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की हॉट सीट पर अगस्त्य के साथ बैठी सिमर से पूछा कि पहली बार उन्हें इस शो में आकर उन्हें कैसा लग रहा है? इसके साथ ही उन्होंने अगस्त्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो किसी के बताने में न आए और बेझिझक होकर अपनी बात कहें. इसके जवाब में सिमर ने कहा, ‘अगस्त्य से आपके बात करने तरीका देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इन्होंने तो मुझे डरा दिया था. इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आपके सामने मर्यादा बनाए रखनी होगी.’ इस पर अमिताभ ने तुरंत कहा, ‘उन्हें ऐसा करने की जरुर नहीं है, वो आराम से रहें, बिल्कुल भी टेंशन न लें.

होक्या बात है

इसके बाद अगस्त्य ने तुरंत सिमर से कहा, ‘मैंने तुमसे ऐसा कब कहा?’ तभी अमिताभ ने फिर से बीच में आते हुए कहा, ‘तुम उसे क्यों डरा रहे हो?’ इसके बाद सिमर कहती हैं, ‘लेकिन ये फिल्म के सेट पर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, यहां भी इन्होंने मेरा काफी ख्याल रखा.’ इस पर अमिताभ अगस्त्य को चिढ़ाते हुए कहते हैं, ‘ओ…हो… क्या बात है… तुम ऐसे काम भी करते हो? क्या बात है?’

पहले कभी ऐसा नहीं किया

इसके एक दूसरी क्लिप में अमिताभ अगस्त्य को सिमर की साड़ी का ट्रेल संभालते और उन्हें हॉटसीट पर बैठने में मदद करने पर भी उनकी टांग खींचते दिखाई देते हैं. अमिताभ ने कहा, ‘मैंने देखा कि आपने साड़ी का ट्रेल पकड़ा और उन्हें बैठने में मदद की. लेकिन, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए पहली बार देखा है. पहले कभी ऐसा नहीं किया तुमने? इसका क्या कारण है?’

 

पढ़ें :- Video: KBC में बच्चे ने अमिताभ बच्चन संग की बदतमीजी , बोला मुझे रूल्स..... , ट्रोल किए यूजर्स

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जानिये रेखा अपने पिता के अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं हुई थी, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

जानिये रेखा अपने पिता के अंतिम संस्कार में क्यों शामिल नहीं हुई...

‘ओ…हो… क्या बात है…’ KBC में अमिताभ बच्चन ने सिमर के नाम पर खींची नाती अगस्त्य नंदा की टांग

‘ओ…हो… क्या बात है…’ KBC में अमिताभ बच्चन ने सिमर के नाम...

Spirit के पहले पोस्टर में दिखा प्रभास का स्वैग, बेखौफ नजर आई तृप्ति डिमरी

Spirit के पहले पोस्टर में दिखा प्रभास का स्वैग, बेखौफ नजर आई...

‘दिन में पांच बार नमाज पढ़ती…’, महाकाल दर्शन विवाद के बीच Nushrat Bharucha का वीडियो हुआ वायरल

‘दिन में पांच बार नमाज पढ़ती…’, महाकाल दर्शन विवाद के बीच Nushrat...

Toxic Movie New Poster: खतरनाक तेवर और हाथ में गन, ‘टॉक्सिक’ की ‘गंगा’ का ये स्वैग देख फैंस रह गए दंग

Toxic Movie New Poster: खतरनाक तेवर और हाथ में गन, ‘टॉक्सिक’ की...

एक्ट्रेस तारा सुतारिया को बदनाम करने वाली साजिश का खुलासा, 6000 रुपये देकर रचा गया गंदा खेल!

एक्ट्रेस तारा सुतारिया को बदनाम करने वाली साजिश का खुलासा, 6000 रुपये...