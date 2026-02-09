रोहित शेट्टी ने कहा फिल्म गोलमाल-5 को लेकर फैलाई जा रही है झूठी खबर, बिग बी और शशि कपूर का फिल्म से कोई लेना देना नहीं

मुंबई। फैंस रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल-5 को लेकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स सर्कुलेट होने लगी हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की यह लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की आइकॉनिक फिल्म दो और दो पांच से इंस्पायर्ड है। हालांकि शेट्टी ने अब इस बारे में सफाई देते हुए कहा है कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं। डायरेक्टर की टीम द्वारा शेयर किए गए एक बयान में, उन्होंने कहा कि ये कहानियां “गुमराह करने वाली हैं और मीडिया आउटलेट्स से फिल्म गोलमाल-5 के बारे में बिना वेरिफाई की हुई खबरें पब्लिश न करने को कहा है।

रोहित शेट्टी ने कहा कि हम कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के बारे में एक सख्त क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं जो अभी ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि गोलमाल-5 किसी फिल्म से इंस्पायर्ड या उस पर बेस्ड है। हम साफ तौर पर कहते हैं कि ये रिपोर्ट्स तथ्यात्मक रूप से गलत, गुमराह करने वाली और पूरी तरह से झूठी हैं। हम सभी मीडिया हाउस, पब्लिकेशन, पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अनुरोध करते हैं कि वे बिना वेरिफाई की हुई जानकारी पब्लिश या सर्कुलेट न करें। रोहित शेट्टी या गोलमाल-5 से संबंधित कोई भी खबर, अपडेट या क्लैरिफिकेशन पब्लिश करने से पहले हमसे या यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस के ऑफिशियल PR रिप्रेजेंटेटिव से वेरिफाई किया जाना चाहिए। अन्यथा, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम पत्रकारिता की सटीकता और जिम्मेदारी बनाए रखने में आपके सहयोग की उम्मीद करते हैं। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि अभी सर्कुलेशन में चल रही गलत रिपोर्ट्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए या हटा दिया जाए।