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फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, अजय देवगन सहित कई दिग्गज नेता प्रार्थना सभा में हुए शामिल

फ़ैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने शनिवार शाम अपनी मां सुदर्शन मल्होत्रा ​​की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस प्रार्थना सभा में फ़िल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें अजय देवगन, काजोल, ट्विंकल खन्ना, बॉबी देओल, सोफ़ी चौधरी और अनु मलिक शामिल थे।

By Satish Singh 
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मुंबई। फ़ैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने शनिवार शाम अपनी मां सुदर्शन मल्होत्रा ​​की याद में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस प्रार्थना सभा में फ़िल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं, जिनमें अजय देवगन, काजोल, ट्विंकल खन्ना, बॉबी देओल, सोफ़ी चौधरी और अनु मलिक शामिल थे। ये सभी मनीष को अपना समर्थन देने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए थे। मनीष की मां सुदर्शन मल्होत्रा ​​का 19 मार्च को निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह मुंबई के सांताक्रूज़ हिंदू श्मशान घाट पर किया गया।

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फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी मां की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि हमेशा प्यार और तुम्हारी याद आएगी। उनकी इस पोस्ट के बाद कई मशहूर हस्तियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। अनन्या पांडे, उपासना कामिनेनी, ज़ोया अख्तर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, रिद्धिमा कपूर और अन्य लोगों ने दिल वाले इमोजी बनाकर अपनी प्रतिक्रिया दी। फ़राह खान ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वह सचमुच कमाल की इंसान थीं मनीष। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि तुम्हारे इस दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे मनीष। दुनिया में कोई भी चीज़ मां नामक इस भावना की जगह नहीं ले सकती। दीया मिर्ज़ा ने लिखा कि तुम जिस उदारता से हर पल प्यार और दयालुता बांटते हो, उसमें तुम्हारी मां की ही झलक दिखाई देती है। मेरी गहरी संवेदनाएं और प्यार तुम्हारे साथ है।

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