Big News : पटना IGIMS के प्रिंसिपल ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आत्महत्या की दी चेतावनी, लगाया ये गंभीर आरोप

Big News: Principal of Patna IGIMS wrote a letter to CM Nitish Kumar and threatened suicide, made this serious allegation