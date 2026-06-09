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टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत : हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट, वनडे में वापसी के लिए मिली मंज़ूरी

Hardik Pandya Fitness Update : भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 13 जून से शुरू हो रही है। इस सीरीज से पहले भारत के कई दिग्गज खिलाड़ियों की फिटनेस टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। जिसमें स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या भी शामिल थे। जो अब पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं और उन्हें वनडे में वापसी के लिए बीसीसीआई से मंजूरी मिल गयी है।

By Abhimanyu 
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Hardik Pandya Fitness Update : भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 13 जून से शुरू हो रही है। इस सीरीज से पहले भारत के कई दिग्गज खिलाड़ियों की फिटनेस टीम के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। जिसमें स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या भी शामिल थे। जो अब पूरी तरह फिट बताए जा रहे हैं और उन्हें वनडे में वापसी के लिए बीसीसीआई से मंजूरी मिल गयी है।

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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट हैं और उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) की स्पोर्ट्स साइंस टीम ने रविवार से धर्मशाला में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में खेलने की मंज़ूरी दे दी है। 32 साल के पांड्या, जो पीठ में ऐंठन (back spasms) के कारण मुंबई इंडियंस के लिए कई IPL मैच नहीं खेल पाए थे, 2 जून से बेंगलुरु में CoE में हैं।

BCCI के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, “CoE में 2 जून को रिपोर्ट करने से पहले हार्दिक विदेश में छुट्टियां मना रहे थे। अगले पांच दिनों में, उन्होंने कई मैच सिमुलेशन किए और 10 ओवर (पूरा कोटा) गेंदबाज़ी भी की।” सूत्र ने आगे कहा, “उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और जानकारी के मुताबिक, CoE में स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच ने अलग-अलग पैमानों पर उनके फ़िटनेस डेटा को मंज़ूरी दे दी है।”

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