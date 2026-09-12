  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर को किया ढेर, एम4 राइफल बरामद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर को किया ढेर, एम4 राइफल बरामद

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले (Doda District) के भद्रवाह स्थित सेओज धार इलाके (Seoj Dhar area) में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के एक पाकिस्तानी आतंकी कमांडर (Pakistani Terrorist Commander) का शव बरामद किया है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले (Doda District) के भद्रवाह स्थित सेओज धार इलाके (Seoj Dhar area) में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के एक पाकिस्तानी आतंकी कमांडर (Pakistani Terrorist Commander) का शव बरामद किया है। सुरक्षाबलों ने आतंकी को पहले एक संयुक्त अभियान के दौरान मार गिराया गया था।

पढ़ें :- पुलवामा में आतंकवादियों के मददगार दो संदिग्ध गिरफ्तार, पिस्तौल-गोलियां और हैंड ग्रेनेड भी बरामद

मौके से एम4 राइफल बरामद

एसओजी डोडा, राष्ट्रीय राइफल्स (RR) और सीआरपीएफ (CRPF) की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी के शव बरामद किए। मुठभेड़ स्थल से अमेरिकी निर्मित एम4 राइफल (American Made M4 Rifle) भी बरामद हुई है। सुरक्षाबलों ने बरामद शव और हथियार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर रही। सुरक्षाबलों की ओर से इलाके में अभियान और तलाशी की कार्रवाई जारी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 5 किलो गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार, बैंकॉक बैग में छिपाकर ला रहा था खेप

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 5 किलो गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार,...

एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मां के घर से 5 लाख के डायमंड के कंगन चोरी, आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला?

एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मां के घर से 5 लाख के डायमंड...

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर को किया ढेर, एम4 राइफल बरामद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद...

'यादव मुसलमान होता तो एनकाउंटर...' कौन हैं काजल निषाद, जो गोंडा हत्याकांड पर पुलिस से भिड़ गईं?

'यादव मुसलमान होता तो एनकाउंटर...' कौन हैं काजल निषाद, जो गोंडा हत्याकांड...

देहरादून में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे में फर्जीवाड़े का खुलासा, चार MBBS दाखिले रद्द

देहरादून में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे में फर्जीवाड़े का खुलासा, चार MBBS...

हरिद्वार में पारिवारिक विवाद के दौरान बेटे ने बाप के सिर पर लाठी-डंडे से किया वार, मौत

हरिद्वार में पारिवारिक विवाद के दौरान बेटे ने बाप के सिर पर...