जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर को किया ढेर, एम4 राइफल बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले (Doda District) के भद्रवाह स्थित सेओज धार इलाके (Seoj Dhar area) में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed) के एक पाकिस्तानी आतंकी कमांडर (Pakistani Terrorist Commander) का शव बरामद किया है। सुरक्षाबलों ने आतंकी को पहले एक संयुक्त अभियान के दौरान मार गिराया गया था।

मौके से एम4 राइफल बरामद

एसओजी डोडा, राष्ट्रीय राइफल्स (RR) और सीआरपीएफ (CRPF) की टीम ने तलाशी अभियान के दौरान आतंकी के शव बरामद किए। मुठभेड़ स्थल से अमेरिकी निर्मित एम4 राइफल (American Made M4 Rifle) भी बरामद हुई है। सुरक्षाबलों ने बरामद शव और हथियार को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर रही। सुरक्षाबलों की ओर से इलाके में अभियान और तलाशी की कार्रवाई जारी है।