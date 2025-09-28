  1. हिन्दी समाचार
Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने चुनाव समिति का कर दिया ऐलान, जानें कौन-कौन नाम हैं शामिल?

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। इससे पहले रविवार को बिहार भाजपा ने चुनाव अभियान समिति (BJP Election Campaign Committee) की घोषणा कर दी है। इसको लेकर भाजपा की तरफ से लिस्ट जारी की गई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) की तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला है। इससे पहले रविवार को बिहार भाजपा ने चुनाव अभियान समिति (BJP Election Campaign Committee) की घोषणा कर दी है। इसको लेकर भाजपा की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। इसमें दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा कई अन्य बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट…

