  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Bihar Assembly Elections : चिराग पासवान ने छोड़ा NDA का साथ, बोले- मैं अब अकेले लडूंगा चुनाव

Bihar Assembly Elections : चिराग पासवान ने छोड़ा NDA का साथ, बोले- मैं अब अकेले लडूंगा चुनाव

बिहार विधानसभ चुनाव (Bihar Assembly Elections) की चल रही सरगर्मी के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अब बिहार में NDA गठबंधन का हिस्सा नही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव लडूंगा पर कभी महागठबंधन में नहीं जाउंगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना: बिहार विधानसभ चुनाव (Bihar Assembly Elections) की चल रही सरगर्मी के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अब बिहार में NDA गठबंधन का हिस्सा नही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेले चुनाव लडूंगा पर कभी महागठबंधन में नहीं जाउंगा। चिराग ने कहा कि मैंने तय कर लिया है हम कौन सी सीट पर लड़ेंगे, कितने पड़ लड़ेंगे। मेरा होमवर्क पूरा है।

पढ़ें :- तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले-आज कोर्ट में सब नंगे हो गए

इस दौरान चिराग ने जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं करते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं। इस दौरान चिराग ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष फ्रस्टेट है। चिराग ने कहा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वोट चोरी विपक्ष का नया बहाना है।

चिराग ने कहा कि विपक्ष को विदेशी व्यक्ति पर 30 बार भरोसा है लेकिन, भारत के प्रधानमंत्री पर नहीं है। चौथी अर्थव्यवस्था को डेड बताना विपक्ष को अच्छा लगता है। इस दौरान उन्होंने नीतीश की सेहत के बारे में भी बयान दिया और कहा कि नीतीश की हेल्थ एक दम सही। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं बिहार से चुनाव लड़ना चाहता हूं लेकिन, पार्टी स्तर पर अभी चर्चा चल रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के गढ़ को खत्म किया,पहलगाम आतंकी हमला था कायराना

79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने...

Bihar Assembly Elections : चिराग पासवान ने छोड़ा NDA का साथ, बोले- मैं अब अकेले लडूंगा चुनाव

Bihar Assembly Elections : चिराग पासवान ने छोड़ा NDA का साथ, बोले-...

तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले-आज कोर्ट में सब नंगे हो गए

तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत,...

अमिताभ ठाकुर ने ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पर लगाया गंभीर आरोप, CM योगी से CBI जांच की मांग की 

अमिताभ ठाकुर ने ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पर लगाया गंभीर...

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी मंशा

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी...

राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये नया हथियार, 'काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ'

राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये...