  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. बिहार विधानसभा चुनाव: सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया अपना चुनावी अभियान, पांच दिनों तक करेंगे रैली

बिहार विधानसभा चुनाव: सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया अपना चुनावी अभियान, पांच दिनों तक करेंगे रैली

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार बिहार के सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। करेंगे। ओवैसी ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के ज़रिए अपनी चुनावी योजनाओं की घोषणा की थी।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Hyderabad MP Asaduddin Owaisi) ने मंगलवार बिहार के सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। करेंगे। ओवैसी ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के ज़रिए अपनी चुनावी योजनाओं की घोषणा की थी। उन्होंने क्षेत्र भर में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों को शामिल करते हुए पांच दिनों के विस्तृत कार्यक्रम की भी रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

पढ़ें :- नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रही: ओवैसी

सांसद असदुद्दीन ओवैसी (MP Asaduddin Owaisi) ने सोशल मीडिया पर नए गठबंधनों और राजनीतिक समीकरणों का संकेत दिया है। उन्होने बताया कि वह 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र (Seemanchal area) में रहूंगा। ओवैसी ने पहले कहा था कि मैं कई साथियों से मिलने और कई नई दोस्तियां बनाने के लिए उत्सुक हूं। इस बयान को एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि ओवैसी, जिन्हें इंडिया गठबंधन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अब सीमांचल में ही क्षेत्रीय राजनीतिक साझेदारी तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि लगभग डेढ़ महीने पहले, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ओवैसी के कहने पर, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एक पत्र लिखा था, जिसमें सीमांचल के पिछड़ेपन और उपेक्षा पर प्रकाश डाला गया था और आगामी चुनावों में एनडीए (NDA)के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया गया था। हालांकि, बिहार में मुख्य विपक्षी दल, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

ओवैसी के अभियान से पहले एआईएमआईएम (AIMIM) की बिहार इकाई ने राज्य भर के अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से, खासकर सीमांचल में इस क्षेत्र के लोगों के वाजिब अधिकारों को सुरक्षित करने में मदद करने के अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। सीमांचल में चार जिले शामिल हैं: किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार इन सभी इलाकों में मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है। यह जनसांख्यिकी इस क्षेत्र को एआईएमआईएम के लिए राजनीतिक रूप से अनुकूल बनाती है। जो यहां अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सीमांचल एआईएमआईएम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक उपजाऊ ज़मीन बन गया है। परंपरागत रूप से, सीमांचल राजद का गढ़ रहा है। एक समय में, सभी चार जिलों में राजद के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन का दबदबा था, जो राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी विश्वासपात्र थे। हालांकि, तस्लीमुद्दीन की मृत्यु के बाद, इस क्षेत्र में राजद का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो गया है।

सीमांचल की राजनीति में एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रवेश ने निस्संदेह राजद के लिए राजनीतिक परिदृश्य को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में पांच सीटें जीतकर एक मजबूत चुनावी शुरुआत की। इससे पहले, 2015 में, पार्टी ने किशनगंज उपचुनाव में असफलता हासिल की थी। 2020 में, इसने चार सीमांचल जिलों में 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पांच निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी हुई, जिससे इसकी राजनीतिक विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस झटके के बावजूद, एआईएमआईएम ने धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित होने से बचाने के लिए 2025 के चुनावों से पहले महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन यह प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है। सीमांचल विशेष रूप से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले सामाजिक और आर्थिक विकास में लंबे समय से पिछड़े हुए हैं।

सीमांचल की जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा हो बेहतर

पढ़ें :- पीएम की दिवगंत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला

इस क्षेत्र की मुस्लिम बहुल आबादी (Muslim majority population) ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोज़गार और बुनियादी ढांचे में सुधार की बार-बार मांग की है। एक के बाद एक आई सरकारें इन चिंताओं का पर्याप्त समाधान करने में विफल रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा बढ़ रही है। एआईएमआईएम का लक्ष्य इन मुद्दों को उजागर करना और यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के निवासियों को उनका हक मिले। सीमांचल में एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता और एक व्यापक गठबंधन में इसके संभावित शामिल होने से क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता में व्यापक बदलाव आ सकता है। अगर पार्टी अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में सफल हो जाती है, तो यह क्षेत्र में वास्तविक सामाजिक-आर्थिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। हालांकि, ऐसा होने के लिए, एआईएमआईएम को स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और मतदाताओं के साथ स्थायी विश्वास बनाना होगा। सीमांचल के राजनीतिक परिदृश्य (political landscape) में एआईएमआईएम का फिर से प्रवेश और नए गठबंधन बनाने के इसके निरंतर प्रयास क्षेत्र की राजनीतिक कहानी में व्यापक बदलाव का संकेत दे सकते हैं। यदि यह अभियान सफल रहा तो सीमांचल के लोगों के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आ सकता है। बशर्ते पार्टी अपने वादों पर अमल करे। इस बीच राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों वाला इंडिया ब्लॉक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) को हराने की कोशिश कर रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल गांधी का बड़ा बयान भाजपा वोट चोरी के कारण देश में बढ़ी बेरोजगारी

राहुल गांधी का बड़ा बयान भाजपा वोट चोरी के कारण देश में...

आजम की रिहाई पर अखिलेश, बोले-आज फर्जी मुकदमे करने वालों को मिला सबक, हर झूठ की होती है एक मियाद, भाजपा को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

आजम की रिहाई पर अखिलेश, बोले-आज फर्जी मुकदमे करने वालों को मिला...

रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे गिरकर रसातल में पहुंचा, कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर कर पूछा, देश मांग रहा है जवाब

रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे गिरकर रसातल में पहुंचा, कांग्रेस ने...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइली समकक्ष इसका हर्जोग की दी यहूदी नव वर्ष की शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इजराइली समकक्ष इसका हर्जोग की दी यहूदी नव...

Lucknow Update : तहजीब के शहर लखनऊ की सड़क पर खुलेआम मारपीट, शांति को लेकर उठाया जा रहा सवाल

Lucknow Update : तहजीब के शहर लखनऊ की सड़क पर खुलेआम मारपीट,...

भारत को बेरोज़गारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है : राहुल गांधी

भारत को बेरोज़गारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे...