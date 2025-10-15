बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा- जनता को है राजद पर विश्वास

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar assembly elections) से पहले बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र (Raghopur Assembly Constituency) से अपनी सीट जीतने का विश्वास जताया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी को दूर करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। तेजस्वी ने मौजूदा शासन के प्रति बढ़ते सार्वजनिक असंतोष पर प्रकाश डाला और कहा कि महागठबंधन आगामी राज्य चुनावों में जीत हासिल करने के लिए तैयार है।

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि राघोपुर के लोगों ने मुझ पर दो बार भरोसा किया है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी वे मुझ पर भरोसा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी का उद्देश्य राज्य से बेरोजगारी को दूर करना और फिर से बिहार का निर्माण करना है। राज्य के लोग यहां भ्रष्टाचार से थक चुके हैं और नई शुरुआत चाहते हैं। हमारा महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और मुझे विश्वास है कि इस बार राज्य में सरकार बदलेगी। इससे पहले दिन में तेजस्वी ने अपने माता-पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी (Former Chief Ministers of Bihar Lalu Prasad Yadav and Rabri Devi) की मौजूदगी में राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बीच राजद नेता मृत्युंजय तिवारी (RJD leader Mrityunjay Tiwari) ने विश्वास व्यक्त किया कि तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन विजयी प्रदर्शन दर्ज करेगा। तिवारी ने कहा कि बिहार के लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार चाहते हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई अगर या मगर नहीं है। महागठबंधन एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। जनता के अपार समर्थन और आशीर्वाद से बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। तिवारी ने सत्तारूढ़ एनडीए सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यह एनडीए की विदाई है।