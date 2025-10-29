बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बोले- अगर NDA की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही होंगे सीएम

भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने कहा कि एनडीए (NDA) के पक्ष में माहौल है। उन्होंने कहा कि इस बार भी नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में एनडीए सरकार (NDA Government) बनने का विश्वास जताया है। एक तरह से उन्होंने बता दिया है कि अगर एनडीए (NDA) की सरकार बनी तो सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar)ही होंगे।

इसी के साथ, उन्होंने महागठबंधन (Mahagathbandhan) में आपसी कलह खुलकर सामने आ जाने की चर्चा करते हुए कहा कि वह ‘महालठबंधन’ बन चुका है। उन्होंने कहा कि वहां सीट बंटवारे को लेकर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने ये बातें मंगलवार को आकाशवाणी चौक स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही।

उन्होंने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग (Election Commission) पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि कांग्रेस और राजद जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के दौरान दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों नेता वोट चोरी का भ्रम फैलाने निकले थे, जबकि असल में इन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि ही चोरी कर ली। जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी।

उन्होंने विपक्ष पर जुमलेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आते ही कभी सोने का कटोरा, तो कभी चांदी का चम्मच देने की बातें कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व विकास किया है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिखेगा।

प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के भागलपुर आगमन की संभावना है, जिससे एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है। इस दौरान एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह, डॉ. प्रीति शेखर समेत कई नेता मौजूद थे।