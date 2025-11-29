Bihar Board Exam 2026 Date: बिहार बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान, 2 फरवरी से इंटरमीडिएट और 17 से मैट्रिक की परीक्षा शुरू

Bihar Board Exam 2026 Date: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आगामी इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मौजूदा सत्र के इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 13 फरवरी 2026 तक चलेंगी। जबकि मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 25 फरवरी 2026 तक चलेगी।

बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के शेड्यूल के अनुसार, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं12 दिनों में सभी स्ट्रीम जैसे विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के पेपर तय शेड्यूल के अनुसार आयोजित होंगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेंगी।

किशोर ने कहा कि जो छात्र किसी कारण से मुख्य परीक्षा नहीं दे पाएं या जिनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं होगा, उनके लिए कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाएं अप्रैल से मई के बीच ली जाएंगी। साल 2026 की परीक्षाओं परिणाम मई से जून के बीच घोषित किए जाएंगे। इस बार छात्र अपनी हर परीक्षा संबंधी जानकारी एआई चैटबॉट के जरिए भी हासिल कर सकेंगे।

बिहार बोर्ड के अनुसार, इस बार मैट्रिक के लिए 15,02,021 और इंटरमीडिएट के लिए 13,07,241 छात्र फॉर्म भर चुके हैं। जो बच्चे अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे 3 दिसंबर 2025 तक इसे भर सकते हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे समय रहते अपने छात्रों की लिस्ट अपडेट करें, जिससे किसी छात्र का नाम छूट न जाए।