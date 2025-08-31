बिहार चुनाव- छोटे सरकार ने मोकामा में दिखाया जलवा, केंद्रिय मंत्री के साथ मिलकर निकाली रैली

  1. हिन्दी समाचार
बिहार में होने वाले चुनाव में इस समय देश भर की नजर है। एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है। विपक्ष ने बिहार में सरकार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जिसमें सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। इस बीच बिहार की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मोकाम विधानसभा सीट पर छोट सरकार ने अपना जलवा दिखा सभी को हैरान कर दिया है।

पटना। बिहार में होने वाले चुनाव में इस समय देश भर की नजर है। एसआईआर को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रही है। विपक्ष ने बिहार में सरकार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जिसमें सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। इस बीच बिहार की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली मोकाम विधानसभा सीट पर छोट सरकार ने अपना जलवा दिखा सभी को हैरान कर दिया है। छोटे सरकार ने जेडीयू के कद्दावर नेता और केंद्रिय मंत्री ललन सिंह ने संयुक्त रूप से एक रैली की है।
छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह इस बार फिर से मोकाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे है। इस ​बीच रविवार को वह जेडीयू के कद्दावर नेता और कंद्रिय मंत्री ललन सिंह के साथ पटना से सड़क मार्ग द्धारा अपने क्षेत्र मोकामा पहुंचे और वहां एक रैली की। इस दौरान केंद्रिय मंत्री ने कहा कि हमारी यात्रा सफल है, जबकि बाकी सब फजी यात्रा कर रहे है। देश का मान—सम्मान जिस नेता ने बढ़ाया है उसकी मां को गाली देना बेहद शर्मनाक है। 1990 से 2005 के बीच भी ऐसे ही शब्दो का इस्तेमाल होता था। अब वहीं संस्कृति वापस लाने की कोशिश की जा रही है, जिसे बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नही करेगी।

जेल से बाहर आते ही छोटे सरकार ने चुनाव में बढ़ाई सक्रियता

पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार हॉल में जेल से बाहर आए है। जेल से बहार आते ही उन्होने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। उन्होने मोकामा में राजनीतिक समीकरण बदलने के भी संदेश दिए है। अनंत सिंह के वापस आने से जेडीयू मोकाम में​ फिर से मजबूत होती नजर आ रही है। छोटे सरकार के सभी पुराने समर्थक फिर से सक्रिय हो गए है। भीड़ का उत्साह देखते यह तो साबित हो रहा है कि वह कुछ बड़ा फेरबदल करने वाले है।

