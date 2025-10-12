कांग्रेस मांग रही 60 सीटें, पर RJD इतनी सीटें देने को तैयार, महागठबंधन में फंसा पेंच

Bihar Elections 2025, Mahagathbandhan Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। दोनों गठबंधन के घटक दल अपनी-अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इस बीच कांग्रेस, महागठबंधन की ओर से ऑफर की जा रही सीट लेकर असंतुष्ट नजर आ रही है। जिसके बाद सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है।

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता राहुल गांधी के साथ बैठक से पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सोमवार को तीनों को नौकरी के बदले जमीन केस में कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली में लालू और तेजस्वी की मुलाक़ात राहुल गांधी से हो सकती है। सूत्रों की मानें तो आरजेडी ने कांग्रेस को 52 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस 60 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है।

सीट बंटवारे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “… एक बैठक होगी और उसके बाद ही आगे की सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। भाजपा की उम्मीद कि कुछ अड़चन आ रही है, उसे खत्म किया जा रहा है… हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।” पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, “कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ जीते हैं। गठबंधन का सिद्धांत सर्वोपरि है, चाहे वह छोटी पार्टी हो या बड़ी। गठबंधन ज़रूरी है, बिहार की जनता ज़रूरी है, और भारत गठबंधन की जीत ज़रूरी है; सीटें महत्वपूर्ण नहीं हैं।

पप्पू यादव ने आगे कहा, “यह चुनाव विनाश बनाम विकास पर आधारित है… यह चुनाव राहुल गांधी के प्रेम, विकास और संघर्ष के बल पर लड़ा जाएगा…” उन्होंने कहा, “…अब पार्टियाँ ‘तकनीकी’ होती जा रही हैं। सरकार ज़मीन से कम जुड़ी हुई है। हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए।”