बिहार चुनाव- महागठबंधन में कौन होगा सीएम का चेहरा, तेजस्वी यादव का आया बयान सामने

पटना। इस साल के अंत तक बिहार में चुनाव होने है। इससे पहले ही पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। भाजपा जहां घुसपैठियों को लेकर विपक्ष पर धावा बोल रही है। वहीं विपक्ष एसआईआर और भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर सरकार को घेर रही है। इसी बीच म​हागबंधन में बिहार के सीएम का फेस लेकर अंदर ही अंदर उठा पटक हो रही थी। इस बीच मंगलवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होने कहा कि महागठबंधन में में सीएम पद के लिए कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। समय आने पर सबको बता दिया जाएगा कि बिहार में महागठबंधन से सीएम का चेहरा कौन होगा। हांलाकी लोग कयास लगा रहे है कि तेजस्वी यादव ही सीएम का फेस होंगे, लेकिन उनके नाम पर कांग्रेस ने मोहर नहीं लगाई है।
बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा से पहले उन्होने कहा कि आज से हम लोग बिहार अधिकार यात्रा के लिए निकल रहे हैं। वोटर आधिकार यात्रा के समय जो जीले छूट गए थे। बिहार अधिकार यात्रा में उन जिलों को भी कवर किया जाएगा। हमने नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी को हटाने के लिए, किसान व मजदूर के सम्मान के लिए, मां-बहनों की सुरक्षा के लिए, आज बिहार में कारखानें और उद्योग लगें इस संकल्प के साथ यात्रा का शुभारम्भ किया है।

जनता से की अपील उनके नाम पर करे वोट

तेजस्वी यादव ने जनता से अपील करते हुए का कि राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर जनता उनका नाम देख कर वोट करे। उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रत्या​सी कोई भी हो जनता को उनका चेहरा देख कर वोट करना है। उन्होने कहा कि मेरी जनता से अपील है कि वह मेरे नाम पर वोट करें। आपका तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। हम मिलकर मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगें।

सही समय आने पर विपक्ष करेगा सीएम फेस की घोषणा

राजद नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि सही समय आने पर विपक्ष अपने सीएम चेहरे की घोषणा कर देगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बिहार की जानता मालिक है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती हैं। बिहार में किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि वे किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा।

