‘पॉल्यूशन और SIR जैसे जरूरी मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं…’ प्रियंका गांधी का PM मोदी पर पलटवार

Priyanka Gandhi hits back at PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह उन पार्टियों को टिप्स देने के लिए तैयार हैं जो “फ़्रस्ट्रेटेड” हैं और “ड्रामा कर रही हैं।। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, “पॉल्यूशन और SIR जैसे ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। ड्रामा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को लोगों से जुड़े मामलों पर बोलने नहीं देना है। हमें उन पर चर्चा करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है?”

वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत शर्मनाक स्थिति है। यह हमारे देश की राजधानी है। हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक स्टडी के मुताबिक, आज 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके फेफड़ों को हमेशा के लिए नुकसान हुआ है। बूढ़े लोग, अस्थमा और सांस की दूसरी दिक्कतों वाले लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल सांस की दिक्कतों वाले लोगों से भरे पड़े हैं। हम बैठकर कुछ नहीं कर सकते?… अगर सरकार ऐसा करती है तो हम उसका साथ देने के लिए यहां हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए।”

दरअसल, पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने पर मीडिया से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “ड्रामा और नारे लगाने के लिए कई जगहें हैं। आपने उन जगहों पर ऐसा किया है जहां आप हारे हैं और जहां आप हारने वाले हैं, वहां फिर से ऐसा करेंगे। नेगेटिविटी कभी-कभी पॉलिटिक्स में मदद कर सकती है, लेकिन मैं उनसे देश बनाने पर फोकस करने की उम्मीद करता हूं।” उन्होंने कहा, “पिछले 10 सालों से विपक्ष जो खेल खेल रहा है, वह अब लोगों को मंज़ूर नहीं है। उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए – मैं उन्हें कुछ टिप्स देने के लिए तैयार हूं।”

उन्होंने कहा, “यह विंटर सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे नए चेयरमैन अपर हाउस की अध्यक्षता करेंगे। GST सुधारों से लोगों को फ़ायदा हुआ है, और हम इस सेशन के दौरान इन सुधारों को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले कुछ सेशन से, हाउस का इस्तेमाल चुनाव के मकसद से या हार पर निराशा ज़ाहिर करने के लिए किया गया है। मैंने देखा है कि कुछ राज्यों में सत्ता में बैठे नेता जनता के गुस्से और एंटी-इनकंबेंसी के कारण उन राज्यों का दौरा भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी पार्टियों को खुद के बारे में सोचना चाहिए।