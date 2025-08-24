बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने निकाली बंपर भर्ती 1 सितंबर से करें आवेदन

  1. हिन्दी समाचार
बिहार राज्य ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये इन दिनों प्रदेश में बंपर सरकारी नौकरी दे रही है। जी हां इन दिनों बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी के जरिये लैब टेक्नीशियन के 1068 पदों पर आवेदन मांगे हैं।

पटना। बिहार राज्य ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये इन दिनों प्रदेश में सरकार बंपर सरकारी नौकरी दे रही है। जी हां इन दिनों बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी के जरिये लैब टेक्नीशियन के 1068 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आवेदक 1 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। इन जॉब में आवेदन करने के लिये आवेदक को इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक 1 सितंबर से सुबह 10 बजे से ​15 सितंबर शाम 6 बजे तक इसकी वेबसाइट shs.bihar.gov.in में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर कर आवेदन करना होगा।

इस जॉब के​ लिये कुल 1068 पदों में भर्ती ​की जायेगी। इसके लिये शैक्षिक योग्यता इस तरह से होगी। सीनियर लैब टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार के पास एमएससी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि) या फिर बीएससी (माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस आदि) के साथ डीएमएलटी होना जरूरी है। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास टीबी लैब टेस्ट से संबंधित जीनोटाइपिक या फेनोटाइपिक परीक्षण में 2 से 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी इसकी वेबसाइट shs.bihar.gov.in में जाकर आयु सीम और अन्य जरुरी जानकारी देख सकतें है। 1 सितंबर से इसकी साइट ऑनलाइन आवेदन के लिये खोल दी जायेगी। तब आप इस जॉब के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं।

