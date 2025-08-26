  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Video- बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर भीड़ ने किया हमला! सुरक्षाकर्मियों ने भागकर बचाई जान

Video- बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर भीड़ ने किया हमला! सुरक्षाकर्मियों ने भागकर बचाई जान

Health Minister Mangal Pandey's car attacked: बिहार विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें भीड़ मंत्री के काफिले के पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री पर हमले को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Health Minister Mangal Pandey’s car attacked: बिहार विधानसभा चुनावों की आहट के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें भीड़ मंत्री के काफिले के पीछे दौड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंत्री पर हमले को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है।

पढ़ें :- बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ को जनता ने नकार दिया: केशव मौर्य

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के काफिले पर सोमवार (25 अगस्त) की शाम को पटना में हमला हुआ। आक्रोशित लोगों ने अटल पथ पर भारी बवाल करते हुए स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी और उनके सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अचानक हुए इस हमले में मंत्री के काफिले की गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। इस घटना पर तंज़ कसते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, ‘विगत चंद दिनों में राजधानी पटना में घर में घुसकर 5-6 बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्याएं हुई है। ध्वस्त विधि व्यवस्था एवं शासन-प्रशासन से सुनवाई-कार्रवाई नहीं होने के कारण कल ही पटेल नगर में दो बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला किया।’

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, ‘जनाब पांडे जी, इतने असंवदेनशील, अंहकारी और संभ्रांत मंत्री है कि पीड़ितों से बात करना भी अपना अनादर समझते है। मोदी जी के अपराधियों वाले मंगलराज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर मारने का एक नया ट्रेंड बन गया है। अचेत और बेसुध मुख्यमंत्री के कारण जब अपराधी प्रवृति के “नायब मुख-मंत्री” बिहार पुलिस को हांकेंगे तो कानून व्यवस्था की इससे भी अधिक दुर्गति होनी तय है।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड: केजरीवाल बोले-मोदी सरकार चाहती है हमारी आवाज़ दबाना, हम बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं

सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड: केजरीवाल बोले-मोदी सरकार चाहती है...

यूएनएससी की आतंकी सूची में सिर्फ मुस्लिमों के नाम, पाकिस्तान ने जताई आपत्ति

यूएनएससी की आतंकी सूची में सिर्फ मुस्लिमों के नाम, पाकिस्तान ने जताई...

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ को जनता ने नकार दिया: केशव मौर्य

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ को...

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता की दिशा में आज का दिन अहम

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता...

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, लोगों ने सड़क जाम करके किया विरोध प्रदर्शन

RJD Leader Shot Dead: वैशाली में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या,...

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, एमके बशाल बनाए गए डीजी होमगार्ड

UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया...