Bihar News : सम्राट, तेजस्वी, पप्पू यादव समेत इन छह नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, जानिए कौन किस श्रेणी के सुरक्षा घेरे में रहेंगे?

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) को देखते हुए बिहार के छह नेताओं की सुरक्षा बढ़ा गई है। इन नेताओं में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी(Deputy CM Samrat Chaudhary), नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav), पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव (Purnia MP Pappu Yadav), अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह (MP Pradeep Kumar Singh ), बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू (MP Pradeep Kumar Singh)और जदयू कोटे से एमएलसी नीरज कुमार (JDU MLC Neeraj Kumar ) शामिल हैं। सोमवार सुबह गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से आदेश भी जारी कर दी गई है। सरकार ने इन नेताओं की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और जनसभाओं में भीड़ को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं किस नेता को किस श्रेणी की सुरक्षा मिली।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा

डिप्टी सीएम को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इतना ही नहीं राज्य सरकार की ओर से एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) की टीम भी रहेगी। यानी अब जहां सम्राट चौधरी का कार्यक्रम होगा, वहां पहले से सुरक्षाकर्मियों की टीम उन जगह का दौरा करेगी। सुरक्षा के सारे मानकों की समीक्षा के बाद टीम ग्रीन सिग्नल देगी। इसके बाद ही सम्राट चौधरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी।

तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी सुरक्षा

विधानसभा सत्र के दौरान राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव पर जानलेवा हमला होने की बात कही थी। इसके बाद से उनके सुरक्षा घेरा को बढ़ाने की मांग उठने लगी थी। अब सरकार की ओर से उनका सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। तेजस्वी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। पहले उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी।

पप्पू यादव को वाई प्लस सुरक्षा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (Purnia MP Pappu Yadav)पिछले कई दिनों से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने उनका भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। पप्पू यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। उनके अलावा भाजपा सांसद प्रदीप सिंह को भी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को और जदयू एमएलसी नीरज कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।