  3. Bihar Government Oath Ceremony: सीएम नीतीश के साथ BJP के 14 और JDU के 8 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ

Bihar Oath Ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज राज्य में नई सरकार के सीएम और मंत्री शपथ लेंगे। जिसके लिए पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में नीतीश कुमार 10वीं राज्य के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, जबकि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

सूत्रों की मानें तो गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के 14 और जेडीयू के 8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। भाजपा की ओर से पुराने चेहरों में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा केवल मंगल पांडेय और नितिन नवीन मंत्री बनाए जाने की संभावना है। पार्टी दो महिला चेहरों- श्रेयसी सिंह और रमा निषाद को भी मंत्री बना सकती है। साथ ही संजय टाइगर और रामकृपाल यादव मंत्री भी मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और नाम इसमें जुड़ सकते हैं।

पटना के गांधी मैदान के बाहर नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और LJP(RV) प्रमुख चिराग पासवान और अन्य NDA नेताओं के पोस्टर लगाए गए, जहां आज बिहार में NDA सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो शपथग्रहण समारोह में शामिल होने पटना पहुंच चुके हैं।

