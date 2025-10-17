Bihar Politics : महागठबंधन में दरार, कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार आमने-सामने

  1. हिन्दी समाचार
बिहार के वैशाली जिले में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण का नामांकन आज अंतिम दिन है। इस दौरान तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने उम्मीदवारों को टिकट देने में जुटे हुए हैं। मुकेश साहनी (Mukesh Sahni) की पार्टी को महागठबंधन में कितनी सीटें मिली हैं, इसकी अभी तक अधिकारी घोषणा नहीं हुई है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- Congress Candidate List: बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी 48 उम्मीदवारों की लिस्ट; देखें- किसको मिला टिकट

वैशाली विधानसभा सीट (Vaishali Assembly Seat) पर महागठबंधन के उम्मीदवार अब अपने ही साथी के खिलाफ मैदान में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के सिंबल पर संजीव कुमार (Sanjeev Kumar) ने 15 नवंबर को नामांकन दाखिल किया, जबकि राजद (RJD) के सिंबल पर अजय कुशवाहा 17 नवंबर को यानी आज नामांकन करेंगे। इस स्थिति से गठबंधन के कार्यकर्ता असमंजस में हैं और जनता में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

महागठबंधन के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राजद में पहले से तनाव था। दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल प्रदान कर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन में दरार स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार संजीव कुमार ने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि राजद (RJD)  के अजय कुशवाहा मैदान में आते हैं, तो उनके खिलाफ सीधी टक्कर होगी। दोनों दल अपने-अपने सिंबल वापस लेने को तैयार नहीं हैं।

