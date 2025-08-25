बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने की सरकारी नौकरी की बरसात, निकाली 3727 भर्तियां आज से करें आवेदन

पटना। बिहार में इन दिनों सरकारी नौकरी की बरसात हो रही है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट के कुल 3,727 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसमें आज से आवेदक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती बिहार सरकार के विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए निकाली गई हैं ।

जो भी इन नौकरियों के लिये आवेदन करना चाहते हो वे इसकी वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आज से भर सकतें हैं। यह आवेदन आवेदक आज से 26 सितंबर तक ऑनलाइन भर सकतें हैं। इस भर्ती में कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। इस आवेदन के​ लिये आयु की गणना 1 अगस्त 2025 मानी जायेगी। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, सामान्य वर्ग की महिलाओं को अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 साल की आयु में छूट दी गई है। अन्य जानकारी व आवेदन करने के लिये आवेदक bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर जानकारी ले सकतें हैं। समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं।