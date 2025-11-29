बाइक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में मिले 331 करोड़ रुपये, गुजराती राजनेता की ‘ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग’ पर उड़ाए एक करोड़

Illegal Betting App Case: ईडी एक अवैध सट्टेबाजी ऐप ‘वनएक्सबेट’ (1xbet) ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में कई मशहूर हस्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। जिनमें कई पूर्व क्रिकेट भी शामिल है। हालांकि, अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में चौंकाने वाली बात सामने आयी है। ईडी को जांच करते-करते एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में 331 करोड़ रुपये होने की बात पता चली है। खास बात यह है कि यह बड़ी रकम बाइक-टैक्सी ड्राइवर के खाते में 8 महीने के भीतर जमा की गयी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी के अधिकारी 8 महीने में एक बैंक अकाउंट में जमा हुए 331 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी ट्रेल की जांच कर रहे थे। इस दौरान अधिकारी एक बाइक टैक्सी ड्राइवर के दरवाजे पर जा पहुंचे, जोकि दिल्ली के एक साधारण से इलाके में दो कमरों की झुग्गी में रहता था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ईडी को पता चला कि ड्राइवर के बैंक खाते में सिर्फ आठ महीनों में 331 रुपये करोड़ से अधिक जमा हुए। माना जा रहा है कि इन पैसों का संबंध एक गैरकानूनी बेटिंग नेटवर्क से जुड़ा है। हालांकि, टैक्सी ड्राइवर के पास इन रुपयों को लेकर कोई जवाब नहीं था।

ईडी का मानना है कि बाइक-टैक्सी ड्राइवर का खाता म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यह ऐसा खाता है, जो अवैध रुपयों के लेन-देन के लिए बनाया जाया है या किराए पर लिया जाता है। जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक में जमा पैसों में से एक करोड़ रुपये की रकम हाल ही में उदयपुर में एक लग्जरी होटल में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग पर खर्च किए गए थे। यह शादी गुजरात के एक युवा राजनेता से जुड़ी बताई जा रही है, जिन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।