वरिष्ठ भाजपा नेता ने कार्यालय में फांसी लगाकर दी जान, पंखे से लटका मिला शव, सुसाइड नोट में लिखी ये बात

नई दिल्ली। दिल्ली में भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व जोन चेयरमैन ठाकुर अवधेश कुमार (BJP Vice President and former Zone Chairman Thakur Avdhesh Kumar) ने जिला कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव के पास से एक सुसाइड नोट (Suicide Note) बरामद हुआ है। उत्तर-पूर्वी जिला के भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व जोन चेयरमैन ठाकुर अवधेश कुमार (BJP Vice President and former Zone Chairman Thakur Avdhesh Kumar) ने यमुना विहार स्थित जिला कार्यालय (District office located in Yamuna Vihar) में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मंगलवार सुबह पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद पाया। बाद में मामले की सूचना भजनपुरा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो अंदर पंखे से अवधेश कुमार का शव लटका हुआ था।

फौरन मामले की सूचना क्राइम टीम के अलावा एफएसएल को दी गई। खबर मिलते ही जांच दल मौके पर पहुंच गया। टीम ने बेहद बारीकी से मौके से साक्ष्य जुटाए। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अवधेश के पास एक सुसाइड नोट (Suicide Note) बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने कर्ज न उतार पाने की वजह से यह कदम उठाने के लिए लिखा है। पुलिस ने मंगलवार को ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

भजनपुरा पुलिस (Bhajanpura Police) मामले की जांच कर कर रही है। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि पिछले कुछ समय से अवधेश अवसाद का शिकार थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनके परिजनों से भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने उनका मोबाइल जांच के लिए कब्जे में ले लिया है।

उत्तर-पूर्वी जिला के वरिष्ठ अधिकारी (Senior officer of North-East district) ने बताया कि अवधेश कुमार परिवार के साथ तुकमीरपुर में रहते थे। इनके परिवार में पत्नी सुधा के अलावा बेटा संजय और एक बेटी है। अवधेश मंगलवार सुबह किसी को बिना कुछ बताए घर से निकल गए थे। इसके बाद वह जिला कार्यालय पहुंचे। सुबह 11 बजे कार्याकर्ता दफ्तर पहुंचे तो वह अंदर से बंद था। सबको पता था कि जिला कार्यालय की चाबी अवधेश कुमार के पास ही रहती थी। बाद में मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।