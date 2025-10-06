अवैध अस्पतालों के खिलाफ भाजपा नेता ने सीएम को भेजा शिकायती पत्र

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक और जिला अधिकारी महराजगंज को एक लिखित शिकायती पत्र ईमेल के माध्यम से भेजा है।

पत्र में आरोप लगाया गया है कि नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों—नौतनवा, रतनपुर, क्षेत्रो समेत कई स्थानों पर दर्जनों प्राइवेट नर्सिंग होम व अस्पताल फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं। इन अस्पतालों में बिना मान्यता प्राप्त डिग्री वाले कथित डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ग्रामीणों को बहला-फुसलाकर भर्ती किया जाता है और फिर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है।

भाजपा नेता ने पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया कि बीती रात रतनपुर स्थित उर्मिला हॉस्पिटल में खोरिया बाजार की गर्भवती महिला प्रीति पत्नी दिनेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि महिला का जबरिया इलाज किया गया और हालत बिगड़ने के बावजूद डिस्चार्ज नहीं किया गया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

जायसवाल ने पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ कार्यालय इस तरह के अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषी अस्पताल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की भी जांच हो।