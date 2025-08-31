जानकीपुरम विस्तार के चार चौराहों को बीजेपी एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सौंदर्यीकरण कराने के लिया गोद, लखनऊ जन विकास महासभा ने किया सम्मानित

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में जानकीपुरम विस्तार के मुख्य चारों चौराहों का नामकरण नगर निगम की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया गया है। एसआर ग्रुप संस्था के संस्थापक व सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान को उपरोक्त चौराहों के सौंदर्यीकरण करने व गोद लेने हेतु लखनऊ जन विकास महासभा के तरफ से सम्मानित किया गया ।

बता दें कि 31 अगस्त रविवार को लखनऊ जन विकास महासभा के पदाधिकारियों के तरफ जानकीपुरम विस्तार में प्रस्तावित जानकीपुरम के प्रमुख चार चौराहा का नामकरण नगर निगम की कार्यकारिणी में पास किए जाने पर एसआर ग्रुप संस्था के संस्थापक एवं सदस्य विधान परिषद पवन सिंह चौहान को निम्नलिखित चार चौराहों के उपरोक्तनुसार नामकरण किया गया। भिटौली क्रॉसिंग को नारायण चौराहा (प्रतीक चिन्ह चक्र), भवानी बाजार पर राम जानकी चौराहा (प्रतीक चिन्ह धनुष बाण), चंद्रिका टावर को शंख चौराहा (प्रतीक चिन्ह शंख) व

लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर दो पर हनुमान चौराहा (प्रतीक चिन्ह गदा) कराने व उपरोक्त चौराहा को गोद लिए जाने व उसका सौंदर्यीकरण कराए जाने हेतु स्मृति चिन्ह सप्रेम सहित भेंट किया गया। यह जानकारी लखनऊ जन विकास लखनऊ जन विकास महासभा के उपाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी ने दी।