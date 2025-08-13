भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटो से हराया

नई दिल्ली। बिहार के सारण से भाजपा सांसद जो लगातार लालू यादव और उनकी पत्नी के साथ बेटी को तीन बार चुनाव हरा चुके है। उन्होने अब अपने ही पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटो के अंतर से हरा दिया। राजीव प्रताप रूडी को जहां विपक्ष की ओर से भी तगड़ा समर्थन मिला। वहीं अपनी ही पार्टी के अधिकतम नेता संजीव बालियान के समर्थन में रहे।

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में मंगलवार को हुए मतदान में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया।

चुनाव में उन्हें विपक्ष का भी समर्थन मिला और एक बार फिर जीत का सेहरा उनके सिर बंधा। इस जीत के साथ उन्होंने क्लब में अपनी 25 साल पुरानी पकड़ कायम रखी। बता दे कि चुनाव में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के आमने-सामने आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया था। मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के मुताबिक, 1,295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से अधिक वैध वोट डाले गए, जो हाल के वर्षों में सबसे अधिक मतदान में से एक है।

रूडी को विपक्ष का भी मिला समर्थन

सूत्रों के अनुसार, विपक्षी पार्टियों से जुड़े कई सदस्यों ने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया, जबकि बीजेपी के वोट बंट गए। कई सदस्य संजीव बालियान के पक्ष में थे। चुनाव में 11 कार्यकारी सदस्यों के पद के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में थे। पांच बार के सांसद राजीव प्रताप रूडी को दो बार के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री संजीव बालियान से कड़ी चुनौती मिली। हालांकि, आखिर में राजीव प्रताप रूडी के सिर पर जीत का सेहरा बंधा।

जातीय समीकरण और पुराना नेटवर्क बना ताकत

राजीव प्रताप रूडी ठाकुर समुदाय से आते हैं, जबकि संजीव बालियान जाट समुदाय से आते हैं। जातीय समीकरण और रूडी के लंबे समय से चले आ रहे व्यक्तिगत संबंध इस चुनाव में निर्णायक साबित हुए। सचिव पद क्लब की कार्यप्रणाली में अहम भूमिका निभाता है, जबकि पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं।