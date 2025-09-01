  1. हिन्दी समाचार
  3. BJP के लोगों तैयार हो जाओ-Atom bomb के बाद अब Hydrogen bomb आने वाला है, हम पूरे देश में करेंगे आपकी वोट चोरी का पर्दाफाश: राहुल गांधी

पटना में वोट अधिकार यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, वोट चोरी का मतलब, अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी और युवाओं के भविष्य की चोरी है। BJP के लोग अच्छी तरह सुन लें आपने 'वोट चोरी' का 'एटम बम' देख लिया और अब 'वोट चोरी' का 'हाइड्रोजन बम' आने वाला है।

By शिव मौर्या 
पटना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन हुआ। समापन से पहले पटना की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, मुकेश सहनी समेत कई दिग्गजों ने मार्च किया। इस दौर विपक्ष के नेताओं ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि, BJP के लोगों तैयार हो जाओ-Atom bomb के बाद अब Hydrogen bomb आने वाला है।

पढ़ें :- नीतीश जी खुद चल कर हम लोगों के पास आए थे लेकिन वे डरकर पलट गए, उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं: खरगे

पटना में वोट अधिकार यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, वोट चोरी का मतलब, अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी और युवाओं के भविष्य की चोरी है। BJP के लोग अच्छी तरह सुन लें आपने ‘वोट चोरी’ का ‘एटम बम’ देख लिया और अब ‘वोट चोरी’ का ‘हाइड्रोजन बम’ आने वाला है।

राहुल गांधी ने कहा, बिहार एक क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को संदेश दिया है- हम ‘वोट चोरी’ नहीं होने देंगे। जिन ताकतों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की, वही ताकतें अब संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रही हैं। हम इन्हें संविधान की हत्या करने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ को संबोधित करते हुए कहा कि, महाराष्ट्र में NCP, कांग्रेस और शिवसेना से चुनाव को चोरी किया गया था। तकरीबन 1 करोड़ नए मतदाता को लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। हमारे गठबंधन को जितने मत लोकसभा चुनाव में मिले उतने ही विधानसभा में मिले लेकिन सारे के सारे नए मत भाजपा के खाते में गए, क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोट चोरी की है। बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वोट चोरी का मतलब अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य की चोरी।

 

पढ़ें :- Vote Adhikar Yatra : हेमंत सोरेन, बोले- बिहार चुनाव पूरे देश की दिशा तय करेगा, विपक्ष को ईडी, सीबीआई से डराया जा रहा है

 

