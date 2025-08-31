कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला-बोल,कांग्रेस का पुतला फूंका

  1. हिन्दी समाचार
कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का हल्ला-बोल, राहुल गांधी का पुतला फूंका,प्रधानमंत्री व उनकी दिवंगत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उबाल

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ बिहार में आयोजित कांग्रेस-राजद की “वोटर अधिकार यात्रा” के दौरान मंच से कही गई आपत्तिजनक बातों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को नौतनवा नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका और राहुल गांधी से देशवासियों से माफी मांगने की जोरदार मांग की।

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने किया। श्री जायसवाल ने कहा कि “राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री और उनकी माता जी के विरुद्ध मंच से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एक बुजुर्ग दिवंगत महिला के खिलाफ अपशब्द कहना राजनीतिक गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं और देश में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों से घबराकर राजनीतिक मर्यादा तोड़ रही है। “गाली-गलौज और घटिया भाषा का सहारा लेकर कांग्रेस भाजपा और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश कर रही है, लेकिन उसकी यह हरकतें जनता को बरगलाने में सफल नहीं होंगी। बिहार और देश की जनता कांग्रेस की इस राजनीति का मुंहतोड़ जवाब देगी और भाजपा के कमल को और मजबूती से खिला देगी।”

इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी पर देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक टिप्पणी न केवल राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आहत करती है।

विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें ओमप्रकाश, सुधांशु वर्मा, दुर्गेश, सुनील, निखिल, सनोज, जुगल किशोर, राधेश्याम, शत्रुघ्न जायसवाल, जगदीश, रामकिशन, उदय, संतोष, मनोज, हरिनारायण, प्रेम जैसवाल, सत्यम समेत अनेक कार्यकर्ता शामिल थे।

