‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ भाजपा करेगी पदयात्रा, 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ से होगी शुरुआत

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा जिले भर में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन करेगी। इसके बाद 10 नवंबर से विधानसभा स्तर पर पदयात्राएँ शुरू होंगी, जो “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगी। इन यात्राओं का उद्देश्य लौहपुरुष सरदार पटेल के योगदान को समाज तक पहुँचाना और राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा सामाजिक समरसता का संदेश फैलाना है।

गुरुवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महराजगंज स्थित अपने कैम्प कार्यालय पर सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि “सरदार पटेल का जीवन राष्ट्र की एकता, दृढ़ संकल्प और त्याग का प्रतीक है। भाजपा केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि यह सेवा, संस्कार और समर्पण का आंदोलन है।”

उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन जिले स्तर पर होगा, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेंगे। इसके बाद 10 नवंबर से शुरू होने वाली पदयात्राएँ एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने का माध्यम बनेंगी। इन यात्राओं में नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और राष्ट्रीय एकता पर संवाद आयोजित किए जाएंगे।

पंकज चौधरी ने कहा कि “यह यात्रा केवल आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र चेतना का महाअभियान है, जिसमें हर वर्ग की सहभागिता आवश्यक है।”

उन्होंने बताया कि रन और पदयात्रा में खिलाड़ी, किसान, शिक्षक, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, मजदूर, उद्यमी, युवा और महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेंगी, जिससे सरदार पटेल के विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाया जा सके।

बैठक में सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, पूर्व विधायक शिवेंद्र सिंह चौधरी,पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह, अमरेंद्र पांडेय, अमरनाथ पटेल, संतोष सिंह, रामहरख गुप्ता, धीरेन्द्र सिंह, सुनील मद्देशीय, संतोष जायसवाल, लालचंद चौधरी, बाबुनंदन शर्मा, वृजेन्द्र श्रीवास्तव, नागेंद्र मल्ल, शैलेश पांडेय समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।