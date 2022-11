Blast In Istanbul: तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में विस्फोट, एक की मौत और 11 घायल

Blast In Istanbul: तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के तकसीम स्क्वायर में बम धमाके से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इस बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग के घायल होने की खबर है। ये धमाका रविवार (13 नवंबर) को इस्तांबुल के सबसे भीड़-भाड़ वाले इलाके में उस वक्त हुआ, जब वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

#BREAKING: At least 11 people injured in explosion in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/J7vVhVRtIF

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 13, 2022