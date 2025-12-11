नौतनवा में बीएलओ सम्मान समारोह:एसआईआर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को मिला सम्मान

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) अभियान में बेहतरीन कार्य कर चुनाव आयोग की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को नौतनवा के विधायक ऋषि त्रिपाठी ने गुरुवार को सम्मानित किया। जलकल परिसर में आयोजित इस सम्मान समारोह में उन बीएलओ को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जिन्होंने तय समय सीमा के भीतर अपने बूथों के मतदाताओं के शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र भरकर 10 दिसंबर तक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर उदाहरण प्रस्तुत किया था।

सम्मानित होने वालों में निशा अग्रहरी, संध्या त्रिपाठी, माया शर्मा, गीता देवी, किरन शर्मा, ममता, मीना, आराधना, शकुंतला, शशि, किरन, सुषमा, रूबी, उषा पाण्डेय, मंजूबाला पाठक और सुमन शर्मा शामिल रहीं। कार्यक्रम में विधायक त्रिपाठी के साथ नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे।

विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि बीएलओ की मेहनत और निष्ठा ने मतदाता सत्यापन अभियान को नई रफ्तार दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी पूरे तंत्र के लिए प्रेरणास्रोत हैं और अन्य बीएलओ को भी समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और तत्परता से करते रहेंगे।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी, नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया, सभासद अशोक रौनियार, राहुल दुबे, संजय पाठक, धर्मात्मा जायसवाल, राकेश जायसवाल, प्रमोद पाठक, दीपू प्रजापति, सुजीत चौधरी, श्रवण कुमार, अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट