Boat capsizes off Northern Cyprus : उत्तरी साइप्रस के तट पर 279 यात्रियों को ले जा रही नाव पलटी,6 लोगों की मौत

उत्तरी साइप्रस के तट पर एक यात्री नौका डूब गई। नौका में 279 लोग सवार थे। तुर्की मीडिया के अनुसार, इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं, जबकि अन्य लोग बचाव का इंतजार कर रहे हैं।
Boat capsizes off Northern Cyprus : उत्तरी साइप्रस के तट पर एक यात्री नौका डूब गई। नौका में 279 लोग सवार थे। तुर्की मीडिया के अनुसार, इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में कुछ यात्री घायल हुए हैं, जबकि अन्य लोग बचाव का इंतजार कर रहे हैं।
तुर्की मीडिया ने बताया कि यह फेरी तुर्की के तासुचू 🇹🇷 बंदरगाह की ओर जा रही थी। कोस्ट गार्ड की नावें यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हैं। निजी स्वामित्व वाली नाव स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे उत्तरी साइप्रस के काइरेनिया बंदरगाह से रवाना हुई थी और किसी अज्ञात कारण से लगभग तुरंत ही उसमें पानी भरने लगा।
उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री उनाल उस्तेल ने तुर्किये के सरकारी टीआरटी न्यूज चैनल को बताया कि 172 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है।