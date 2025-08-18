  1. हिन्दी समाचार
  3. BSRTC Bus Ticket: दिल्ली , यूपी ,हरियाणा से बिहार वाली BSRTC बसों की बुकिंग 1सितंबर से शुरू दशहरा, दिवाली और छठ पर मिलेगी बड़ी राहत

इस दिवाली और दशहरा पर BSRTC Bus की तरफ से यात्रियों को बड़ा तौहफा मिलेगा।  हर लोग जो दूसरे सिटी में रह के पढ़ाई करते हैं या दूसरे  नौकरी करते हैं उन सबकी मन यही होता है की हम त्योहार अपने घर वालों के साथ मनाये। इसी बहाने अपने घरवालों के साथ कुछ दिन रहने का अवसर भी मिल  जाएगा। ऐसे में फ़ेस्टिवल्स में बहुत भीड़ हो जाती है। जिसे देखेते हुए बीएसआरटीसी ने ये फैसला बता दें दिल्ली , नोएडा ,गाजियाबाद ,चंडीगढ़ ,पंचकुला , लखनऊ , पानीपत और कोलकाता जैसे शहरों में रह रहे लोगों प्रवासियों के लिए  दशहरा, दिवाली और छठ जैसे पर्व पर बिहार के पटना , भागलपुर ,मुज्जफरपुर , दरभंगा  के लिए 1 सितंबर से  ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

ऑनलाइन खरीद सकेंगे टिकट 

बीएसआरटीसी  के अनुसार 1 सितंबर से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जानकारी दिया की ये बस सेवा 20 सितंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगी। बता दें की नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से शुरू होगी और 2 अक्तूबर को दशहरा है। 20 को दिवाली 28 को छठ पूजा है।

 

