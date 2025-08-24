बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हेड कॉन्स्टेबल पद के लिये निकाली बड़ी भर्ती आज से करें आवेदन

नई दिल्ली। इन दिनों देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी भर्ती निकाली है। जी हां बॉर्डर सिक्योरिटी ने कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए 1121 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए हैं। आवेदक BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बतादें कि BSF ने आज से हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक पदों पर भर्ती शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 1121 पदों पर आवेदन मांगे गये हैं। आवेदक 23 सितंबर तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की official वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर कर आवेदन कर सकतें हैं। इस जॉब के लिये शौक्षणिक योग्यता 10 वीं पास और आई टीआई डिप्लोमा धारक होना चाहिये। वहीं रेडियो ऑपरेटर पद के लिये आईटीआई डिप्लोमा धारक इन विषयों के साथ होना चाहिये। जो इस प्रकार हैं। रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीओपीए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके अलावा रेडियो मै​केनिकपद के लिये आवेदक के पास रेडियो, टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीओपीए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, IT और ESM, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर और मैकेट्रॉनिक्स में 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। इन पदों में आवेदन करने के लिये आवेदक की उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 साल होनी चाहिये।

आयु का अंकलन 23 सितंबर 2025 के आधार पर की जायेगी। आवेदक वेतन और शरीरिक मानदंड को जानने के लिये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की official वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर जरुरत की सभी जानकारी देख ​कर आवेदन को सावधानी पूर्वक ऑनलाइन भर दें। आवेदक आज से 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।