Amazing Dance At The Wedding: दोस्त की शादी में लड़कों ने दुपट्टा ओढ़ मचाया गदर, देखने वाले नहीं रोक पाए हंसी

Groom Friends Did An Amazing Dance At The Wedding: शादी का माहौल हो और उसमें डांस ना हो, अगर ऐसा हो गया तो समझो शादी का मजा फीका रह गया। शादी समारोह डांस के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता फिर चाहे वो दूल्हा-दुल्हन का डांस हो या दोस्तों का। हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसे ही डांस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे के दोस्तों ने अपने डांस से ऐसा गजब का माहौल बनाया है जिसे देख माधुरी दीक्षित भी शर्मा जाए।

शादी में जमकर नाच-गाना किया जाता है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि माधुरी दीक्षित की फिल्म ‘खलनायक’ के गाने ‘चोली के पीछे क्या है’ पर कुछ दोस्त मिलकर चुन्नी ओढ़कर डांस करते नजर आ रहे हैं। स्टेज पर लड़कों के चारों तरफ लोगों की अच्छी-खासी भीड़ नजर आ रही है। वहां पर मौजूद लोग भी उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद झूमते और उन्हें चीयर करते दिख रहे हैं। उनके इस डांस को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं।



बता दें कि खलनायक फिल्म का गाना ‘चोली के पीछे क्या’ है लोगों को खूब पसंद आता है। वहीं जब माधुरी दीक्षित ने इस गाने पर डांस किया था तब बवाल मच गया था। गजब के ठुमके लगाते लड़कों के इस वीडियो पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कई लोगों को यह पसंद आ रहा है तो कई लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम @rahat_studio नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है।