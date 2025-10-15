ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई: तीन चिकित्साधिकारी बर्खास्त, अनियमित बिलों के भुगतान पर वेतनवृद्धि रोकते हुए वसूली के निर्देश

लखनऊ। स्वास्थ्य विभाग में लापरवाह और भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों और कर्मचारियों के साथ डॉक्टरों पर हंटर चलना शुरू हो गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले तीन डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, ​बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों और अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान करने वालों पर भी डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि, चिकित्साधिकारी, सा०स्वा०केंद्र समसाबाद, आगरा, बाल रोग विशेषज्ञ, संयुक्त जिला अस्पताल, श्रावस्ती और चिकित्साधिकारी, सा०स्वा०केंद्र, जाटा बरौली, बाराबंकी उक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा लम्बे समय से अपने उत्तरदायित्व से विरत एवं चिकित्सकीय ड्यूटी से अनुपस्थित रहने सम्बन्धी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा उक्त तीनों चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा, वाराणसी में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने बिना चिकित्सक द्वारा परीक्षण किये रिफरल पर्ची तैयार करने व प्रसूता के लिए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गईं। इसके कारण प्रसूता का प्रसव विषम परिस्थितियों में अस्पताल प्रांगण में हो गया थां इस मामले का की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम ने तत्समय तैनात स्टाफ नर्स को आरोप पत्र देकर निलम्बित करने के आदेश दिये गये हैं। साथ ही, उक्त चिकित्सालय की चिकित्साधिकारी के विरूद्ध भी प्रसव में लापरवाही बरतने एवं चिकित्सकों व कार्मिकों पर प्रभावी नियंत्रण न रखने, ड्यूटी चार्ट,रोगियों के बेड हेड टिकट पर वाइटल्स की नियमित रिकॉर्डिंग, चिकित्सालय का स्वयं नियमित राउंड न करने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी जाने पर प्रमुख अधीक्षिका के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

वहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाहर की दवा लिखने पर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि, बाहर की दवायें लिखने, प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने व मरीजों के प्रति लापरवाही तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किये जाने के आरोपों संबंधी प्रकरण का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, कुमारगंज, अयोध्या में तैनात 02 चिकित्साधिकारियो को आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

साथ ही, वर्ष-2022 में जनपद-मिर्जापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी पद पर तैनाती के दौरान चिकित्सक जो कि वर्तमान में वरिष्ठ परामर्शदाता, प्यारेलाल शर्मा जिला चिकित्सालय, मेरठ में तैनात हैं, अनियमित तरीके से बिलों के भुगतान करने में जांच के बाद दोषी पाये जाने पर 01 वेतनवृद्धि रोकते हुए उनसे रू० 4,35,000/- की वसूली करने तथा परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है।