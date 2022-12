Breaking-पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद दुष्कर्म मामले में फरार घोषित

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद (Former Union Minister of State for Home Swami Chinmayanand) की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court of Shahjahanpur) ने स्वामी चिन्मयानंद (Swami Chinmayanand)को फरार घोषित किया है। इससे पहले कोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी (Non-Bailable Warrant Issued) कर चुका है।