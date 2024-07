Breaking News : पूर्व सांसद कादिर राना और पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां सहित आठ दंगा आरोपितों ने किया सरेंडर

शहीद चौक (Shaheed Chowk) पर 30 अगस्त 2013 को सभा का आयोजन कर भड़काऊ भाषण के मामले में आरोपित पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां (Former Home Minister Saeeduzzaman) , पूर्व विधायक नूरसलीम राना (Former Minister of State for Home Saeeduzzaman) सहित आठ दंगा आरोपितों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।